"Василеостровскую" модернизируют к Чемпионату мира по футболу 2018

В подземке сократят площадь служебных помещений, чтобы открывались двери последнего вагона.

Санкт-Петербург продолжает активно готовиться к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Специально для удобства фанатов модернизации подверглась станция метро "Василеостровская". В подземке хотят увеличить пропускную способность.

Чтобы постараться избежать толкучки, на "Василеостровской" хотят убрать перегородки, которые построили еще в годы СССР. Такие меры позволят пользоваться последними двумя дверями последнего вагона поезда, закрытые сейчас для пассажиров. По информации "Петербургского дневника", работы должны завершить до 31 марта.

Также планируется увеличить пропускную способность эскалаторов. Вместе с тем на фиолетовой и оранжевой ветках хотят запустить составы с семью и восьмью вагонами, которые тоже позволят увеличить пассажиропоток по время проведения ЧМ-2018.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в петербургском метро может появиться кольцевая линия.