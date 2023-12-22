На "Василеостровской" вновь остановился эскалатор

В связи с остановкой эскалатора в 18:21, вход в вестибюль станции ограничивали.

В понедельник, 26 февраля, в Петербурге на станции метро "Василеостровская" произошла внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

В связи с остановкой эскалатора в 18:21, вход в вестибюль станции ограничивали. Горожан просили пользоваться соседней "Приморской". "Василеостровская" начала работу в штатном режиме спустя 20 минут – с 18:48.

Эскалатор на станции "Василеостровская" останавливался чуть больше недели назад – 16 февраля. Тогда вход ограничивали лишь на минуту.

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Фото: Piter.TV