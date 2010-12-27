Федерального судью Петербурга обчистили на рынке "Юнона"

В Петербурге обокрали Федерального судью на крупнейшем рынке "Юнона".

В Санкт-Петербурге обокрали федерального судью Петроградского района.

По данным АН "Оперативное прикрытие" пострадавшая обнаружила пропажу кошелька 17 сентября днем. Кроме того, у судьи украли служебное удостоверение и наличные деньги суммой 2500 рублей. Известно, что преступление было совершено на рынке "Юнона" на улице Маршала Казакова около 15.00.

Напомним, "Юнона"- один из крупнейших рынков Санкт-Петербурга. Расположен на Юго-Западе на северной стороне улицы Маршала Казакова. В настоящее время на рынке торгуют широким ассортиментом товаров: бытовой техникой, аудио- и видеотоварами, компьютерной техникой, программным обеспечением, одеждой.