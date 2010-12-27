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Федерального судью Петербурга обчистили на рынке "Юнона"
Сегодня, 10:34
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Shdaria
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Федерального судью Петербурга обчистили на рынке "Юнона"

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В Петербурге обокрали Федерального судью на крупнейшем рынке "Юнона".

В Санкт-Петербурге обокрали федерального судью Петроградского района. 

По данным АН "Оперативное прикрытие" пострадавшая обнаружила пропажу кошелька 17 сентября днем. Кроме того, у судьи украли служебное удостоверение и наличные деньги суммой 2500 рублей. Известно, что преступление было совершено на рынке "Юнона" на улице Маршала Казакова около 15.00. 

Напомним, "Юнона"- один из крупнейших рынков Санкт-Петербурга. Расположен на Юго-Западе на северной стороне улицы Маршала Казакова. В настоящее время на рынке торгуют широким ассортиментом товаров: бытовой техникой, аудио- и видеотоварами, компьютерной техникой, программным обеспечением, одеждой.

Теги: кража , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , юнона
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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