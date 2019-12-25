Piter.TV проведет трансляцию пресс-конференции о санитарной обработке общественного пространства в период пандемии

Начало в 14.00 16 апреля.

В четверг, 16 апреля, в 14:00 Piter.TV начнет прямую трансляцию пресс-конференции "Интерфакса", на которой обсудят дезинфекцию транспорта, медицинских организаций и прочих общественных пространств в России в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В онлайн-встрече примут участие эксперты из области медицины, эпидемиологии и гигиены, а также представители агентств и институтов, связанных с транспортом. Среди гостей – Людмила Иванова из Всероссийского Научно-исследовательского института железнодорожной гигиены, Василий Потапов, представляющий лабораторию Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии, а также главный санитарный врач Самары Ирина Кондакова и завкафедрой Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

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Фото: pixabay