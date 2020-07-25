Piter TV и Сбербанк представляют третий выпуск бизнес-сериала ЗА ДЕЛО

Кризис, вызванный пандемией, повлиял на малый бизнес в большей степени. Эта ситуация ЗАДЕЛА и тех, кто продаёт товары и тех, кто оказывает услуги. В нашем проекте мы расскажем о предпринимателях, которые невзирая на внешние обстоятельства, перестраивают модели, находят новые решения и вместе со своей командой берутся ЗА ДЕЛО, чтобы выйти из кризиса победителем.

Мир изменился, он уже никогда не станет прежним. Поэтому пора перестать ныть и начинать действовать!

Записать хулиганский, но крайне мотивирующий видеоролик и выпустить набор шоколада с яркими слоганами – поступок в стиле бизнесмена Андрея Шаркова. Он начал работать в 14, первую компанию основал в 18, а первый миллион заработал в 22. Сегодня Андрей производит и продает авторский шоколад по всей России. Он уверен, что кризис – жёсткий тренер, который либо уничтожает, либо колоссально повышает возможности и устойчивость бизнеса..

Андрей Шарков, основатель Shokobox:

Именно в такие моменты открываются новые рынки, новые ниши, создаются новые продукты. Потом уже они закрепляются и продолжают работать. Таким образом, у меня в 2008 году появился Шокобокс. В 2014 году мы вышли на другие рубежи ритейла.

В начале 2020 года на вооружение Shokobox поступила новая линия, которая должна была увеличить производительность фабрики в 5 раз. Сложная техника требовала наладки в присутствии разработчиков. И вот сначала Россия, а потом и Европа закрывают небо с Китаем. В итоге сложный аппарат настроили удаленно по видеосвязи, но тут наступила последняя неделя марта.

Андрей Шарков, основатель Shokobox:

Объявляют о выходной неделе. Пока еще неделе, кто ж знал! На самом деле, наученные опытом предыдущих кризисов 2008 года, 2014 года, стало ясно, что надо готовься к худшему, Обвал рубля, шоколад, а венее дерево какао растет в экваториальной зоне и какао бобы являются биржевым товаром как нефть, газ, кофе – соответственно цена на него сразу +20%. Хорошо, что у меня были какие-то запасы, но в целом все поставщики начинают сигнализировать о повышении цен.

Алексей Курилов и Елена Экку, основатели Gaga.ru:

Это была пятница перед закрытием 27 марта, а ко мне приехала из Москвы подруга, которую я полгода не видела, и мы с ней пошли в кафе посидеть, и мне ребята скидывают новость о том, что все розница закрывается.

Елена Экку и её муж Алексей Курилов – основатели сети магазинов настольных игр Гага.ру. Свой бизнес они начали 11 назад с пункта выдачи на Апражке. Сегодня Гага – настоящая империя настольных игр с собственным издательством, сетью магазинов и даже плэйлофтом.

Алексей Курилов и Елена Экку, основатели Gaga.ru:

Нам было уже почти по 30 лет, кризис среднего возраста начинался. Хотелось сделать что-то хорошее и, мне кажется, мы правильную нишу нашли. Она такая благодарная и хотелось ей по полной отдаваться.

Настольные игры оказались благодарным бизнесом и для времени, когда все сидят дома на карантине и самоизоляции.

Алексей Курилов и Елена Экку, основатели Gaga.ru:

Минусом было то, что исторически мы построили нашу розницу на том, что наши магазины — это такие уютные места, куда можно прийти как к своим друзьям, повыбирать настолки, все разложено, все на полочках. И как раз в этом смысле мы не заточены были на онлайн совершенно. У нас часто даже люди, которые оформляют заказ на сайте, они приходят в магазин за заказом и довольно большую часть докупают, когда находятся на месте. Поэтому у нас объем продаж очень сильно зависел от открытых магазинов.

В компании быстро поняли, что покупатели порой не хотят идти даже до пункта выдачи и одними из первых подключили сервис доставки от одного из ведущих агрегаторов такси. Но и этого не всегда хватало. На помощь пришла экосистема партнёров.

Алексей Курилов и Елена Экку, основатели Gaga.ru:

Были еще моменты, когда службы доставки, которые были у нас подключены не справлялись, поскольку потоки выросли у всех, когда люди перестали ходить в магазины, поэтому возникла необходимость альтернативного аутсорсера. И сейчас мы Сберлогистику подключили только что, потому что посмотрели, что выгоднее и больше возможностей для клиентов прежде всего.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Ежемесячно Сбербанк совместно с компаниями экосистемы выводит на рынок пять новых сервисов. Их можно получить как в интернет-банке для бизнеса, так и у персонального клиентского менеджера. На электронной полке "лежат" самые разные продукты: от электронного документооборота до комплексных аналитических систем. На Северо-Западе, по нашей статистике, предприниматели наиболее часто используют такие сервисы экосистемы Сбербанка, как "Работа.ру", курьерские услуги от Сберлогистики, "Личный юрист", бухгалтерия для бизнеса, продукты компании "Корус Консалтинг СНГ.

С началом пандемии Андрей понял – людям не до сладкой жизни. Кругом паника и страх. И полная незащищенность. Тут же предпринимателю пришла в голову новая бизнес-идея – шить барьерные маски. Не обошлось и без цифровых технологий.

Андрей Шарков, основатель Shokobox:

Материал доступен, часть техники у меня перенастраивалась, упаковочная техника и она подходила. Недостающие позиции я купил. Вырубные станки, раскроечные машины, швейные машины и т.д. И уже 1 апреля я запустил продажи масок. За 100 часов был создан новый бизнес. Инфраструктура действующего тоже участвовала, у меня оказалось 2 профессиональные швеи в коллективе, потрясающих блистательных швеи. Сайт сделали быстро, видео записали. Когда я видео записывал сайт докручивался, куплен был домен, продвижение.

Шокобокс бросил клич по корпоративным клиентам – те, кто раньше покупали шоколад, с радостью начали приобретать маски. Однако больше всего средства андивидуальной защиты были нужны на передовой. Около 30% масок Андрей Шарков раздал врачам бесплатно или продал по себестоимости в медицинские учреждения.

Андрей Шарков, основатель Shokobox:

Материал работал, люди работали, техника работала, новая бизнес модель работала. 19.40 Мне было важно вовлечь всех, сделать продукт, конечно же всем заработать. Часть сотрудников не потеряли в зарплате вообще, кто-то заработал больше. 2 месяца маски были на волне.

Спустя 3 месяца после начала пандемии часть магазинов Гага.ру вернулись к обычному графику работы. Конечно, игры пришлось сложить в коробку, а в точках продаж установить строгие меры безопасности. Часть сотрудников до сих пор занимается непривычным делом, кто-то работает курьером, а кто-то рассказывает в соцсетях о "суперсиле" настольных игр.

Алексей Курилов и Елена Экку, основатели Gaga.ru:

У нас в целом идеология такая, что мы спасаем иногда семьи, потому что у нас есть истории, когда люди стали играть по вечерам и вернулись в лоно семьи. А все же знают, что разводов очень много было и в Китае, и в США. Но. по крайней мере. хочется тешить себя мыслью, что кому-то мы скрасили тяжелые моменты дома.

Сегодня Алексей и Елена мечтают, чтобы скорее открылся их уютный игровой клуб и можно было снова заняться не сохранением, а развитием бизнеса.

Алексей Курилов и Елена Экку, основатели Gaga.ru:

Мы хотели запускать развитие корпоративного сектора. Мы иногда делаем игры на заказ для компаний, мы иногда проводим мероприятия для них, и мы это хотели поставить на какие-то уже постоянные рельсы. Когда у тебя бизнесу 10 лет ты уже привыкаешь к тому, что может все что угодно произойти в любой момент…

Отложив маски в сторону, Андрей Шарков снова активно занялся шоколадом. К началу осени Шокобокс представит новую линейку продукции.

Андрей Шарков, основатель Shokobox:

Он делает нас другими, он создает новый опыт и является, он – кризис, он по факту уже признан, и он является катализатором. Мы работали "на расслабоне" потихонечку и были какие-то интересные идеи, но и так все здорово. А тут ты либо работаешь и живешь, либо не работаешь и умираешь. Вариантов третьих нет.

В следующем выпуске вас ждут новые истории от предпринимателей Северо-Запада России, которые не опустили руки, несмотря на отсутствие заказов и закрытие магазинов, а с удвоенной силой взялись "За Дело".