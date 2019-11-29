В РАТЭК попросили Путина отклонить закон о предустановке российского софта

В Кремле сообщили, что пока не получили официального документа от бизнесменов.

Экспертное сообщество продолжает активную критику закона об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, продающиеся в России. На этот раз с требованием об отмене закона выступили представители Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. В РАТЭК не побоялись обратиться с адресным письмом на имя президента Владимира Путина. Представители бизнеса просят у главы государства не подписывать спорный законопроект. Они выразили сожаление о том, что накануне его приняли депутаты Государственной Думы.

Ассоциация торговых компаний считает, что закон ударит по работе отрасли. Эксперты уверены, что он ухудшит конкуренцию и приведет к монополизации сферы. Бизнесмены также напомнили Путину, что закон противоречит требованиям ВТО. Факт существования письма за личной подписью главы РАТЭК Александра Онищука подтвердили журналисты РБК и других федеральных изданий. Однако в Кремле заявили, что пока не получали письмо РАТЭК, так что официальная реакция на обращение ожидается на следующей неделе.