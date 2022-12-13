Пиотровский: туристы из Китая возвращаются в Петербург

Пиотровский предположил, что туристов из Китая "будет больше, чем в 2019 году".

В Петербурге восстанавливается туристический поток. Эту динамику дают не только внутренние туристы, но и гости из Китая. Об этом 17 мая рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Пиотровский предположил, что туристов из Китая "будет больше, чем в 2019 году". Он добавил, что турпоток в городе восстановился на 77% по сравнению с допандемийным. Минимальный порог, при котором туристическая инфраструктура чувствует себя комфортно, составляет 5 миллионов человек год, по итогам прошлого года показатель составил 8 миллионов человек.

Ранее вклад туристов в экономику Петербурга на майских праздниках превысил 30 млрд рублей. В среднем гости города приезжали на 2,5 дня.

Фото: Piter.tv

