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Пингви-шоу "Ласта-рика"
Сегодня, 14:00
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Alena_Zinovieva

Пингви-шоу "Ласта-рика"

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Возрастное ограничение: 16+.

Это уникальная программа, которая объединила на одном манеже легендарные цирковые аттракционы и огромное количество экзотических животных. Пеликаны и морские львы, пингвины, австралийский кенгуру с номером "Дикий запад", трюки на велосипеде и на лошадях, игра в баскетбол разноцветных попугаев, 12 королевских пуделей, капуцин, гусь – все они устроят Вам настоящее новогоднее настроение.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Цирк в Автово, Автовская улица, 1

Фото: circus-avtovo.ru

Теги: новый год, представление, цирк
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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