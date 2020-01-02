Пингви-шоу "Ласта-рика"

Возрастное ограничение: 16+.

Это уникальная программа, которая объединила на одном манеже легендарные цирковые аттракционы и огромное количество экзотических животных. Пеликаны и морские львы, пингвины, австралийский кенгуру с номером "Дикий запад", трюки на велосипеде и на лошадях, игра в баскетбол разноцветных попугаев, 12 королевских пуделей, капуцин, гусь – все они устроят Вам настоящее новогоднее настроение.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Цирк в Автово, Автовская улица, 1

Фото: circus-avtovo.ru