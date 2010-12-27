Пилот пролетевшего под ЗСД вертолета признал свою вину

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

СК РФ узнал личность пилота, пролетевшего под пилонами моста ЗСД. Об этом сообщает официальный Twitter ведомства.

Следователи допросили мужчину и тот признал свою вину в создании аварийной ситуации для водителей и транспорта в акватории Невы. Против пилота возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет дана оценка его действиям. За свой поступок экстремал может поплатиться штрафом до 300 тысяч рублей или тюремным сроком до двух лет.

Сам инцидент случился 10 августа. Ранее публиковали видео, как вертолет, предположительно марки Gazelle SA-0682G, проелетает под мостом ЗСД. У пилота истекла лицензия на право управления воздушным транспортом, а сам вертолет был непригоден для полётов

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