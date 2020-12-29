Петровский фестиваль огня пройдет вечером в Петербурге

Вечером четверга, 7 ноября, в Петербурге стартует Петровский фестиваль огня. Гости смогут оценить пиротехническое и огненное шоу на пяти площадках в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию городского туризма.
Представление начнется в 20:00. В нем примут участие специалисты из разных городов - Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы и самого Петербурга.
В анонсе, размещенном на сайте городской администрации, подчеркивается, что в связи с ограничениями, действующими в период пандемии, мероприятие пройдет исключительно дистанционно на сайте.
Ранее мы рассказали о том, что губернатор поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым.
Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
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