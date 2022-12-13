Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8% голосов

На втором месте располагается экс-премьер Андрей Бабиш.

Чешский генерал Петр Павел лидирует на выборах президента станы с 53,8 процентами голосов по предварительным итогам голосования. Отрыв от второго оппонента, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, во втором туре сохраняется. на текущий момент Чешское статистическое управление успело подсчитать только порядка 25% бюллетеней. Напомним, что второй этап состоялся в период с 27 по 28 января 2023 года. Явка жителей на голосовании составила около 68,6%. Для победы на выборах главы государства участникам необходимо получить простое большинство голосов. Инаугурация нового президента состоится 8 марта текущего года.

На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,2% голосов заявление статуправления Чехии

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Фото и видео: YouTube / CNN Prima NEWS