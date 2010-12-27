Петр Мамонов. Творческий вечер

Свободная встреча с лидером советского андерграунда.

Один из лидеров советского андеграунда Петр Мамонов готовится к встрече со своими поклонниками. Непредсказуемость, свобода, никакой дистанции, только разговор глаза в глаза. Мамонов говорит о личном и важном, не только говорит, но еще и поет, и читает отрывки из собственных произведений, и отвечает на вопросы.

Формат встречи – на стуле, но движения и жизни в Мамонове столько же, сколько в самом активном концерте.

Цена: от 1400 рублей

Адрес: Клуб Морзе, Кожевенная линия, д.40Б

Фото: организаторы вечера