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Хулигана из Петербурга, ударившего продавца бутылкой, оставили под подпиской о невыезде
Сегодня, 12:26
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Arinablinova

Хулигана из Петербурга, ударившего продавца бутылкой, оставили под подпиской о невыезде

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Школьник будет находиться под подпиской о невыезде.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что юному злоумышленнику, ударившему продавца магазина бутылкой, в надежде украсть алкоголь, избрали меру пресечения - подписка о невыезде. 

Все произошло в одном из магазинов Калининского района. Молодой человек ударил 56-летнюю продавщицу бутылкой по голове из-за того что ему, в силу возраста, не могли законным путем продать алкоголь. Однако школьника оперативно задержали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Фото: pexels

Ранее мы писали, что неизвестный украл метрового медведя из магазина на Наставников.

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Категории: Лента новостей,

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