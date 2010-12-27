Петербурженку с заразным туберкулезом принудили лечиться

Женщина пыталась отказаться от госпитализации, но суд отстоял интересы местных жителей.

В Петербурге прокуратура Василеостровского района назначила местной жительнице принудительное лечение, несмотря на отказ женщины. Специалисты установили, что виновница событий имеет заразную форму туберкулеза, но при этом отказывается от медицинской помощи. За помощью в правоохранительные органы обратились соседи недобросовестной гражданки.

Прокуратура установила, что с 2016 года женщина состоит на диспансерном учете в противотуберкулезном центре. Петербурженка знала, что заразна, но решила не обращать внимания на подобные мелочи. районный суд постановил, что фигурантка дела опасна для здоровья окружающих, поэтому вынес решение о принудительной госпитализации.

Напомним, что СК по Петербургу направил в СИЗО детского психотерапевта-насильника.

Фото: Piter.tv