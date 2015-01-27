Петербурженку отправили в СИЗО после обмана 90-летней женщины

Ее обманули на 4 миллиона.

Суд Петербурга заключил под стражу женщину, обманувшую 90-летнюю пенсионерку на 4 млн руб. По данным Объединенной пресс-службы городских судов, инцидент произошёл в ночь на 6 декабря в парадной жилого дома на проспекте Чернышевского.

Следствие установило, что женщина применяла обманные действия, после чего получила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Её задержали и доставили в отдел полиции, где предъявили обвинение.

Обвиняемая просила избрать более мягкую меру пресечения, включая домашний арест или запрет определённых действий. Суд отклонил эти ходатайства. Женщина будет находиться в СИЗО до 6 февраля следующего года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти в 2025 году выявили 921 преступление коррупционной направленности.

Фото: Piter.TV