Найденный в интернете мастер обобрал квартиру беспечной петербурженки

Женщина нашла мастера по ремонту квартиры в интернете и оставила его выполнять работу. Вернувшись, она не нашла своих денег и документов на иномарку.

Жительница Калининского района неудачно выбрала мастера для ремонта своей квартиры. Петербурженка нашла мастера через сервис с онлайн объявлениями. В пятницу, 18 августа, строитель по имени Владимир пришел к ней в квартиру дома 9 корпус 1 на проспекте Культуры. В его задачу входило отремонтировать ванную комнату.

Оставив мастера дома женщина ушла по своим делам. Однако ремонтник не долго занимался ванной. Он взял 2900 долларов, документы и ключи от новой иномарки. Вместе с этим скрылся. Оставив двери открытыми.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Возбуждено дело о краже. Полиция занимается изучением записей с камер наблюдения.