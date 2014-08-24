Петербурженки стали рожать первенцев в среднем в 29,8 года

Средний возраст первых родов в Петербурге снизился, но динамика все равно тревожит экспертов.

В Санкт-Петербурге средний возраст женщины при рождении первого ребенка составляет 29,8 года. Такие данные привела председатель городского Комитета по социальной политике Елена Фидрикова в ходе пресс-конференции. По ее словам, второго ребенка петербурженки в среднем рожают в 31 год, а третьего — примерно в 33 года.

Фидрикова отметила, что по сравнению с мартом этого года возраст первородящих снизился с 31 года, однако такой показатель все еще не способствует заметному улучшению демографической ситуации. Она подчеркнула, что репродуктивное здоровье многих женщин вызывает беспокойство, поэтому государство усиливает меры поддержки семей, ожидающих первого ребенка.

В качестве примера Фидрикова привела новые социальные инициативы, рассчитанные на молодые и студенческие семьи, которые еще не имеют устойчивого материального положения. Беременным студенткам начали предоставлять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а также возможность получить помощь социальной няни.

В Госдуме предлагают разрешить сотрудникам работать за оплату на больничном.

Фото: pxhere