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В Красногвардейском районе женщина обвинила 61-летнего свекра в регулярном изнасиловании 8-летней дочери
Сегодня, 8:53
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lesjasap
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В Красногвардейском районе женщина обвинила 61-летнего свекра в регулярном изнасиловании 8-летней дочери

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Полиция Петербурга занимается расследованием дела о совращении 8-летней девочки.

В Красногвардейском районе мама второклассницы заявила о сексуальном насилии над ребенком со стороны 61-летнего пожилого человека. Петербуржца задержали в собственной квартире.
 
Как стало известно, мужчина совершил недопустимые действия на Беломорской улице. Сообщается, что инцидент носил не разовый характер, а продолжался с начала лета до конца ноября 2017 года. 
 
Преступника арестовали спустя час после информации от заявительницы. Подозреваемый является свекром женщины, которая его обвиняет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному происшествию. 
 
Отметим, что у пенсионера пятеро внучек, старшая из которых также ходит во второй класс.
Теги: беломорская улица , красногвардейский район , педофил
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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