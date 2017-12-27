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В Калининском районе жена обвиняет мужа в педофилии к собственной дочери
Сегодня, 9:00
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lesjasap
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В Калининском районе жена обвиняет мужа в педофилии к собственной дочери

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Правоохранительные органы расследуют случаи изнасилования петербуржцем родной несовершеннолетней дочери.

Петербурженка заявила в полицию Калининского района на собственного мужа. Выяснилось, что женщина обвиняет супруга в педофилии. В настоящее время подозреваемый задержан на двое суток.
 
Пострадавшая рассказала о случаях неоднократного сексуального насилия над дочерью со стороны отца. Инциденты произошли в период с января по декабрь 2010 года и в августа 2012 до декабря 2013-го. Отметим, что впервые девочку развратили, когда жертве было всего 10 лет.
 
По данному преступлению арестован 36-летний петербуржец. В его отношении возбуждено уголовное дело. 
 
Напомним, что недавно в Петербурге суд вынес приговор бывшему священнику Глебу Грозовскому за педофилию.
Теги: калининский район , педофил , педофилия , полиция
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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