В Калининском районе жена обвиняет мужа в педофилии к собственной дочери

Правоохранительные органы расследуют случаи изнасилования петербуржцем родной несовершеннолетней дочери.

Петербурженка заявила в полицию Калининского района на собственного мужа. Выяснилось, что женщина обвиняет супруга в педофилии. В настоящее время подозреваемый задержан на двое суток.

Пострадавшая рассказала о случаях неоднократного сексуального насилия над дочерью со стороны отца. Инциденты произошли в период с января по декабрь 2010 года и в августа 2012 до декабря 2013-го. Отметим, что впервые девочку развратили, когда жертве было всего 10 лет.

По данному преступлению арестован 36-летний петербуржец. В его отношении возбуждено уголовное дело.