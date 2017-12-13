Ночью жительница Петербурга забыла своего ребенка в метро

"Пропажу" женщина заметила на следующей станции.

В ночь на 26 февраля полицейские искали ребенка на станции метро "Московская". О местоположении девочки сообщила ее мама, которая по какой-то причине уехала без нее.

По информации АН "Оперативное прикрытие", жительница Невского района в 00:41 позвонила в дежурную часть. Она обеспокоенно рассказала, что забыла 7-летнюю дочь на пироне в подземке, а сама уехала на "Звездную". Пока полицейские искали девочку, 27-летняя петербурженка ехала обратно на такси, так как поезда уже не ходили.

Сотрудники правоохранительных органов передали девочку обратно родительнице.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Рыбацком школьница перебрала с обезболивающими и оказалась в больнице.