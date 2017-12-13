В Рыбацком школьница перебрала с обезболивающими и оказалась в больнице

В Невском районе девочка отравилась обезболивающими лекарствами.

В Невском районе Петербурга несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с отравлением лекарственным препаратом. Выяснилось, что школьница приняла чрезмерное количество обезболивающего средства. “Пенталгин” вызвал у пострадавшей не ту реакцию, которой они добивалась.

Инцидент произошел около 19 часов вечера 25 февраля. Несовершеннолетнюю забрали врачи скорой помощи из квартиры на Рыбацком проспекте, 9. В больнице пациентке диагностировали острое отравление. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое. Лечением 15-летней петербурженки занимаются медики пятой детской городской больницы имени Филатова.

Известно, что девочка учится в среднем учебном заведении на Шлиссельбургском проспекте. Есть данные о наблюдении за ней специалистами психоневрологического диспансера.

