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В Рыбацком школьница перебрала с обезболивающими и оказалась в больнице
Сегодня, 9:21
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lesjasap
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В Рыбацком школьница перебрала с обезболивающими и оказалась в больнице

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В Невском районе девочка отравилась обезболивающими лекарствами.

В Невском районе Петербурга несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с отравлением лекарственным препаратом.  Выяснилось, что школьница приняла чрезмерное количество обезболивающего средства. “Пенталгин” вызвал у пострадавшей не ту реакцию, которой они добивалась.

Инцидент произошел около 19 часов вечера 25 февраля. Несовершеннолетнюю забрали врачи скорой помощи из квартиры на Рыбацком проспекте, 9. В больнице пациентке диагностировали острое отравление. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое. Лечением 15-летней петербурженки занимаются медики пятой детской городской больницы имени Филатова.

Известно, что девочка учится в среднем учебном заведении на Шлиссельбургском проспекте. Есть данные о наблюдении за ней специалистами психоневрологического диспансера. 
 

Теги: обезболивающие , пенталгин , рыбацкое , школьница
Категории: Новости СПб Происшествия

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