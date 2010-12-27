Петербурженка сравнила мимику собаки и хозяина

Фотопроект "Мимика" является ее курсовой работой в Школе академической фотографии.

Петербургский фотограф Татьяна Саенко создала фотопроект "Мимика". В нем она сравнила эмоции собаки и ее хозяина. Этот проект является курсовой работой девушки в Школе академической фотографии по предмету проектирование и портрет. Фото появились на странице в Instagram Саенко.

По словам девушки, съемка происходила в несколько этапов. Для начала она фотографирует собаку и выбирает 10-15 снимков с разными выражениями морды. После хозяин повторяет их с тем же лицом и при том же освещении. Так получается целая серия портретов.

В ближайшее время Татьяна собирается напечатать большую книгу и организовать небольшую выставку.

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Фото: Instagram / tanya_asfir