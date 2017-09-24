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Петербургских проституток оценили по достоинству на World Press Photo
Сегодня, 12:47
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Alena_Zinovieva
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Петербургских проституток оценили по достоинству на World Press Photo

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Фотопроект Татьяны Виноградовой получил третье место в номинации «People».

Подведены итоги международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Фотопроект Татьяны Виноградов о путанах Северной столицы получил третье место в номинации "People". Церемония награждения прошла в четверг вечером в Амстердаме. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

О призере World Press Photo Татьяне Виноградовой известно немного. Женщина окончила факультет журналистики в СПбГУ. Она неоднократно участвовала в различных конкурсах и получила не мало престижных наград в области документальной фотографии. Работы Виноградовой выставлялись в Англии, Германии, Испании, Италии и других странах.

Напомним, что World Press Photo — независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме. Она ежегодно проводит крупнейшую и самую престижную премию в области фотожурналистики.

Ранее мы сообщали, что Рэнди Ньюман получил престижную премию Грэмми за песню о Путине.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости СПб Мировые новости

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