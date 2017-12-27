Рэнди Ньюман получил престижную премию Грэмми за песню о Путине

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назвала лауреатов музыкальной премии Грэмми.

В США прошла юбилейная 60ая церемония награждения премия Грэмми, на которой академия искусства и грамзаписи награждает за музыкальные достижения.

Церемония прошла 28 января 2018 г. в комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке, ее ведущим был Джеймс Корден. Настоящим триумфатором в этом году стал Бруно Марс. Он получил 6 наград, в том числе самые престижные: "Лучший альбом года", "Лучшая запись года", "Лучшая песня года".

Кендрик Ламар получил три награды: "Лучшее рэп-исполнение", "Лучшая рэп-песня", "Лучший рэп-альбом".

Среди прочих победителей американский композитор Рэнди Ньюман за песню о Путине. За эту композицию композитор получил статуэтку в номинации "Лучшая аранжировка". Ньюман выразил надежду, что песня понравится слушателям и самому Путину. В песне говорится, что Путин много чего умеет и имеет успех у женщин. Говорится в песне и о Крыме. В официальном клипе используются фотографии Российского президента.

Видео: Randy Newman

Фото: grammy.com