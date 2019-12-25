Петербурженка скрыла перелом до свадьбы после неудачного тренда

В Петербурге невеста получила серьезную травму прямо перед свадьбой, когда попыталась повторить популярный в соцсетях предсвадебный тренд. Об этом сообщает телеграм-канал "База".
По данным канала, девушка находилась в отеле, где готовилась к церемонии со стилистами, и параллельно снимала памятные кадры. Во время подготовки она решила пробежать по коридору в свадебном платье, повторяя распространенный тренд из TikTok.
Во время забега каблук невесты зацепился за подол платья. Девушка потеряла равновесие, упала и получила перелом руки. Несмотря на сильную боль, она никому не сообщила о случившемся, чтобы не отменять регистрацию, до которой оставалось меньше двух часов.
Торжественную часть пара прошла как запланировано. Лишь после подписи невеста рассказала близким о травме. Женщину сразу отвезли в медучреждение, где врачи выявили перелом со смещением и наложили гипс.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2025 году стало больше браков и меньше разводов.
Фото: freepik (freepic.diller)
