Петербурженка скрыла перелом до свадьбы после неудачного тренда

Невеста упала на каблуках и сломала руку.

В Петербурге невеста получила серьезную травму прямо перед свадьбой, когда попыталась повторить популярный в соцсетях предсвадебный тренд. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

По данным канала, девушка находилась в отеле, где готовилась к церемонии со стилистами, и параллельно снимала памятные кадры. Во время подготовки она решила пробежать по коридору в свадебном платье, повторяя распространенный тренд из TikTok.

Во время забега каблук невесты зацепился за подол платья. Девушка потеряла равновесие, упала и получила перелом руки. Несмотря на сильную боль, она никому не сообщила о случившемся, чтобы не отменять регистрацию, до которой оставалось меньше двух часов.

Торжественную часть пара прошла как запланировано. Лишь после подписи невеста рассказала близким о травме. Женщину сразу отвезли в медучреждение, где врачи выявили перелом со смещением и наложили гипс.

Фото: freepik (freepic.diller)