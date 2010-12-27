Петербурженка отправится в тюрьму за плакат с националистским лозунгом

Жительница Петербурга лишится свободы на 5 лет за расистскую вывеску.

Петербурженка получила уголовное дело за баннер на балконе, на котором читался националистский лозунг. Известно, что огромная надпись, которая призывала к насильственным действиям по отношению к выходцам из стран Северного Кавказа появилась еще 28 августа.

На третьем этаже жилого дома Красногвардейского района баннер хорошо просматривался и читался. На всеобщее обозрение его вывесила 52-летняя жительница Петербурга. Убрать баннер фигурантке уголовного дела пришло после полудня.

Следственным комитет в отношении женщины возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Петербурженке грозит до пяти лет лишения свободы.