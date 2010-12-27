Петербурженка потребовала 10 миллионов за свое фото в рекламе средства от климакса 

Фотографию горожанки опубликовали в газете "Комсомольская правда" еще в октябре 2017 года.

Петербурженка подала в суд на газету "Комсомольская правда" за использование ее фотографии в рекламе гомеопатического препарата "Климаксан". Об этом сообщает "Фонтанкка".

В октябре 2017 года Наталья приобрела газету "Комсомольская правда" и с ужасом узнала, что она стала лицом рекламной компании гомеопатического препарата "Климаксан". Петербурженка обратилась с претензией в редакцию издания. Как оказалось, фотографии Натальи взяты с платной базы фото, поэтому никакой ответственности за их использование газета не несет.

По словам адвоката, размер иска к "Комсомольской правде" составляет 10 млн рублей. Заседание назначено на 3 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что жители дома Елисеевых сделали вход для туристов платным

Фото:pixabay