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Петербурженка потребовала 10 миллионов за свое фото в рекламе средства от климакса 
Сегодня, 23:01
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IRINA_CHALKINA

Петербурженка потребовала 10 миллионов за свое фото в рекламе средства от климакса 

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Фотографию горожанки опубликовали в газете "Комсомольская правда" еще в октябре 2017 года.

Петербурженка подала в суд на газету "Комсомольская правда" за использование ее фотографии в рекламе гомеопатического препарата "Климаксан". Об этом сообщает "Фонтанкка".

В октябре 2017 года Наталья приобрела газету "Комсомольская правда" и с ужасом узнала, что она стала лицом рекламной компании гомеопатического препарата "Климаксан". Петербурженка обратилась с претензией в редакцию издания. Как оказалось, фотографии Натальи  взяты с платной базы фото, поэтому никакой ответственности за их использование газета не несет.

По словам адвоката, размер иска к "Комсомольской правде" составляет 10 млн рублей. Заседание назначено на 3 сентября.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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