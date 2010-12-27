Жители дома Елисеевых сделали вход для туристов платным 

Все собранные деньги пойдут на реставрацию каминов.

Жильцы одной из самых красивых парадных Петербурга сделали ее платной. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Так, на входе в дом купца Елиссева появился консьерж с кассовым аппаратом для официального сбора денег за билеты для туристов.

Решение о преобразовании жилого дома в небольшой музей петербуржцы приняли на жилищном собрании.

Эта парадная действительно очень популярный объект. Она есть во всех соцсетях, рекомендуется для посещения. Ну и ради бога – никто не собирается красоту Санкт-Петербурга ни от кого скрывать! Надо только систематизировать это дело, чтобы ее окончательно не растащили на сувениры. Ну и, во-вторых, это дополнительный источник дохода отмечают жильцы дома

Известно, что за три месяца петербуржцам удалось собрать около 300 тысяч рублей. Горожане планируют потратить эту сумму на реставрацию каминов в доме.

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП не признал здание бумажной промышленности памятником.

Фото:sasha-lotus.livejournal.com