Петербурженка потеряла пакет с миллионом, его нашел мигрант и решил оставить деньги себе

На мигранта составили административный протокол по статье о нарушении правил въезда в Россию.

Накануне вечером в полицию пришла 62-летняя жительница Липецкой области, председатель ПК "Кружель" и заявила, что утром потеряла пакет, в котором находились 975 000 рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Через несколько часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в хостеле на Казанской улице задержали 35-летнего мигранта из Узбекистана. Мужчина обнаружил пакет у дома 12 по Почтамтской улице и решил оставить деньги себе. Он двумя транзакциями внес всю сумму на свою банковскую карту.

Мужчину доставили в отделение полиции, на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (" Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию") и задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv