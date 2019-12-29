Петербурженка получила условный срок за мошенничество в 4 млн рублей с акциями компании

Дело было принято к производству в апреле 2019-го года.

Петроградский районный суд признал виновной в мошенничестве бывшего гендиректора и держателя реестра акционеров ЗАО "Модуль-К". Компания занимается производством противопожарного оборудования. Об этом 2 марта сообщила объединенная пресс-службу судов Петербурга.

Было установлено, что в период с сентября по ноябрь 2010 Елена Корзун совершила махинации с акциями компании и похитила имущество предприятие на сумму 4 млн рублей. Кроме того, женщина обманным путем приобрела право на 800 акций стоимостью более 50 млн рублей.

За мошенничество суд назначил Корзун условное лишение свободы на 4 года с испытательным сроком в 4 года и штрафов в 400 тыс. рублей. Ранее гражданский иск был удовлетворен на сумму 4 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудили сержанта за избиение трех рядовых.

Фото: Piter.TV