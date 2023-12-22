Петербурженка получила рекордную компенсацию морального вреда

Неизвестные мошенники взяли на женщину кредит в размере 11 тыс. рублей. При многократном обращении в микрофинансовую организацию для доказательства своей непричастности, у жертвы обмана появились проблемы со здоровьем.

Жительница Северной столицы установила новый рекорд по размеру компенсации морального вреда за незаконное использование ее личных данных. Об этом сообщает пресс-служба управления Роскомнадзора.

Неизвестные мошенники взяли на петербурженку кредит в размере 11 тыс. рублей. При многократном обращении в микрофинансовую организацию для доказательства своей непричастности, у жертвы обмана появились проблемы со здоровьем. Она опасалась, что её счета могут быть арестованы, а также что к ней придут коллекторы, а мошенники будут выводить и обналичивать деньги с её карты.

В итоге женщина обратилась в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Суд признал договоры недействительными, освободил пострадавшую от обязательств по выплате кредита и назначил компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, что втрое превышает предыдущий рекорд.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд арестовал всех участников драки в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV