  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка спрятала СИМ-карты для осужденного в шоколадных конфетах
Сегодня, 18:32
66
nadezhda_sib

Петербурженка спрятала СИМ-карты для осужденного в шоколадных конфетах

0 0

Несмотря на изобретательность, посылка не дошла до адресата.

Петербурженка нашла способ, как передать заключенному СИМ-карты в исправительную колонию. Девушка положила их в конфеты, сообщила "Gazeta.SPb"

Необычную "начинку" обнаружили при проверке сотрудники исправительной колонии №3 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. В крупной партии шоколадных конфет девушка спрятала 23 СИМ-карты разных сотовых операторов. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербург не пустили 150 тонн зараженной кукурузы для попкорна из ЮАР. В продукции нашли возбудитель диплодиоза, причем, как отметили в пресс-службе местного Управления Россельхознадзора, подобный случай с кукурузой происходит уже не в первый раз.

Фото: 78.fsin.su

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии