Петербурженка спрятала СИМ-карты для осужденного в шоколадных конфетах

Несмотря на изобретательность, посылка не дошла до адресата.

Петербурженка нашла способ, как передать заключенному СИМ-карты в исправительную колонию. Девушка положила их в конфеты, сообщила "Gazeta.SPb".

Необычную "начинку" обнаружили при проверке сотрудники исправительной колонии №3 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. В крупной партии шоколадных конфет девушка спрятала 23 СИМ-карты разных сотовых операторов.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербург не пустили 150 тонн зараженной кукурузы для попкорна из ЮАР. В продукции нашли возбудитель диплодиоза, причем, как отметили в пресс-службе местного Управления Россельхознадзора, подобный случай с кукурузой происходит уже не в первый раз.

Фото: 78.fsin.su