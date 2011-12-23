Петербурженка отсудила компенсацию после инцидента с десертом в кафе

Суд частично удовлетворил иск посетительницы, заявившей о постороннем предмете в пирожном.

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Светланы Меньшениной к индивидуальному предпринимателю после инцидента в кафе "Пекарня Цех 85".

Женщина ела пирожное "Малиновый плезир" и почувствовала в горле твердый предмет, начался кашель, появилась боль и затруднение дыхания. По ее словам, сотрудники дали воду и не вызвали скорую помощь. Позже она обнаружила предмет, похожий на деревянную палочку.

Спустя 3 дня истица обратилась к врачам с болью в грудной клетке. При осмотре повреждений горла и следов инородного тела не выявили. Документы не подтвердили травму или воспаление. Ответчик иск не признал и представил доказательства качества продукции. Видеозапись показала, что женщина кашляла, выпила воду и самостоятельно покинула кафе без признаков тяжелого состояния.

Суд указал, что доказательств наличия постороннего предмета в десерте не представлено. С предпринимателя взыскали 25 тыс рублей компенсации и 12,5 тыс рублей штрафа вместо требуемых 500 тыс рублей.

Ранее на Piter.TV: почти 500 петербургских заведений получили право торговать алкоголем ночью.

Фото: Piter.TV