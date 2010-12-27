Грабитель отнял у петербурженки на Новоколомяжском проспекте полмиллиона рублей

Он угрожал ей физической расправой.

Сотрудники полици разыскивают злоумышленника, который украл у женщины сумку с 500 тысячами рублей в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В четверг, 30 августа, около 11 часов утра 27-летнюю девушку подкараулил злоумышленник у дома 12 по Новоколомяжскому проспекту. Он угрожал ей физической расправой, если она не отдаст ему сумку. Девушке пришлось отдать сумку, в которой лежало полмиллиона рублей, преступник быстро скрылся с места проишествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя.

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