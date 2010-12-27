Грабитель отнял у петербурженки на Новоколомяжском проспекте полмиллиона рублей

Сотрудники полици разыскивают злоумышленника, который украл у женщины сумку с 500 тысячами рублей в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В четверг, 30 августа, около 11 часов утра 27-летнюю девушку подкараулил злоумышленник у дома 12 по Новоколомяжскому проспекту. Он угрожал ей физической расправой, если она не отдаст ему сумку. Девушке пришлось отдать сумку, в которой лежало полмиллиона рублей, преступник быстро скрылся с места проишествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя.
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