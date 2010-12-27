Из петербургской психбольницы Скворцова-Степанова сбежали два рецидивиста

По их следу идут оперативники.

В Приморском районе правоохранительные органы разыскивают двух рецидивистов, сбежавших из-под принудительного нахождения в психиатрической лечебнице. Два местных жителя самостоятельно покинули территорию заведения по Фермскому шоссе имени Скворцова-Степанова утром 12 августа. Как отмечают медики, пациентам 19 и 29 лет. Опасности для окружающих они не представляют. Один из них осужден за многочисленные кражи и грабеж. Второй - за наркотики. Последний переведен в больницу в июле 2018 года из "Крестов".

Очевидцы рассказали, что беглецам удалось незаметно выйти на улицу через дверь, которая ведет к хозяйственной половине учреждения. Они воспользовались суматохой, которая бывает при раздаче сигарет пациентам.

Фото: Piter.tv