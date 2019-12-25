Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в центре города

Вечером в Центральном районе Петербурга женщина попала под колеса автомобиля на "зебре". Об инциденте сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
По предварительным данным, ДТП произошло 12 февраля в 18:46 по адресу Восстания, 26. Водитель 1977-го года рождения за рулем "Ланд Ровера" сбил петербурженку 1961-го года рождения. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что действия вандалов на улице Маяковского попали на видео.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )