Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в центре города

На месте происшествия камеры видеонаблюдения отсутствуют, сообщили правоохранители.

Вечером в Центральном районе Петербурга женщина попала под колеса автомобиля на "зебре". Об инциденте сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, ДТП произошло 12 февраля в 18:46 по адресу Восстания, 26. Водитель 1977-го года рождения за рулем "Ланд Ровера" сбил петербурженку 1961-го года рождения. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что действия вандалов на улице Маяковского попали на видео.

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