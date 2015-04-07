Петербурженка через суд освободилась от кредитов экс-супруга на 3,9 млн рублей

Суд в Петербурге отказался делить займы, оформленные мужем в четырех банках во время брака. Женщина доказала, что не знала о кредитах и деньги не пошли на семейные нужды.

Суд в Санкт-Петербурге отказался делить кредитные обязательства между бывшими супругами и признал их личным долгом мужчины. Общая сумма займов составила 3,9 миллиона рублей. Как следует из материалов дела, во время брака Андрей оформил кредиты в четырех банках. Его бывшая супруга Мария заявила в суде, что не знала о займах и не давала согласия на их оформление. По ее словам, деньги были потрачены на личные нужды мужа и не использовались в интересах семьи.

Пара развелась 14 февраля 2025 года. В суде разъяснили, что кредит может быть признан общим долгом супругов только при наличии доказательств, что средства направлялись на семейные нужды или оформлялись с согласия второго супруга. Эти обстоятельства должна подтвердить сторона, настаивающая на разделе обязательств. Суд установил, что женщина действительно не была осведомлена о кредитах. В итоге суд постановил, что обязательства по всем займам Андрей должен исполнять самостоятельно.

