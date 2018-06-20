Дизайнер сядет в тюрьму и выплатит 56 млн рублей за обрушение в доме на Каменноостровском

В результате горе-ремонта здание пришлось расселить и заново восстанавливать.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил обвинительный приговор в отношении дизайнера, чьи работы стали причиной обрушения в доме 57 по Каменноостровскому проспекту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант дела приобрел две квартиры в здании, которые по решению комиссии были признаны непригодными для жилья. По договору с городом он мог вступить в собственность после ремонтных работ. Мужчина решил объединить две квартиры в одну и для этого разработал план перепланировки. В ходе работ нанятые им строители обнаружили гнилые балки, которые вопреки плану решили заменить. Позднее в здании частично рухнула несущая колонна, из-за чего из дома были эвакуированы 36 человек.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Сторона защиты настаивала на том, что и до действий обвиняемого дом находился в аварийном состоянии, и решение заменить балки было верным. Судья аргументы защиты не учел и назначил подсудимому приговор в виде 2 лет лишения свободы с запретом на 2 года заниматься деятельностью в сфере строительства и ремонта зданий, сооружений. Помимо этого он должен будет выплатить 56 миллионов рублей компенсации за работы по восстановлению здания.

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