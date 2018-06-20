В метро Петербурга рассказали, какая станция изображена на советских марках

Серию марок со станциями разных городов СССР выпустили в ноябре 1965 года.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, какая из станций Ленинградско-Петербургского метро изображена на советских марках. Ответ появился на канале "Яндекс.Дзен".

Серия марок под названием "Советский метрополитен имени В. И. Ленина" со станциями из разных городов СССР выпустили в ноябре 1965 года. Они отпечатаны металлографическим способом и считаются одной из лучших серий на тему метро.

Единственной ленинградской станцией, которую напечатали на почтовых марках этой серии, стала станция "Московские ворота". На момент выпуска эта марка стоила 6 копеек, ее тираж — три млн экземпляров. Филателисты могут найти ее в каталоге ЦФА по номеру 3281 (1965 год).

Ранее в метро Петербурга рассказали, почему на станциях разное освещение.

Фото: петербургский метрополитен "Яндекс.Дзен"