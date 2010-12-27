Пассажир выкинул петербуржца из такси без банковских карт

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступника ищут.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают пассажира такси, который ограбил петербуржца прямо в машине. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в полицию обратился 38-летний мужчина. Заявитель рассказал сотрудникам, что стал жертвой ограбления. Пострадавший поймал попутку, в которой уже сидели подвыпивший мужчина. Вместе с ним он начал распивать алкоголь, однако в определённый момент собутыльник выкинул его из автомобиля. Из-за этого он лишился документов и банковских карт. Позднее с них было снято 17 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступника ищут.

Ранее мы писали о состоянии пострадавших в ДТП возле метро "Горьковская", где иномарка "Рено Логан" влетела в пешеходов.

Фото: Piter.TV