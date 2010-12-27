В Петербурге задержали серийного насильника детей

За один октябрьский день мужчина пристал к четырем девочкам в подъезде.

Петербургская полиция возбудила несколько уголовных дел в отношении серийного насильника детей. За один октябрьский день мужчина пристал к четырем девочкам. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Четыре нападения произошло 19 октября. В этот день 30-летний неработающий мужчина напал на девочек 11 и 14 лет. Все инциденты произошли в парадных домов, расположенных в Невском районе Петербурга. Жертвы узнали серийного насильника. Сейчас он содержится в СИЗО-6.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали насильника на стареньком "Opel".

Фото: pixabay.com