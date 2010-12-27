В Петербурге задержали насильника на стареньком "Opel"

Мужчина уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления

В четверг, 25 октября , в Петербурге задержали маньяка, который затаскивал жертвы в машину. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Рано утром 18 октября 2018 года гражданин, находясь в автомобиле марки "Opel", припаркованном на территории поселка Понтонный Колпинского района города Санкт-Петербурга, совершил в отношении девушки 1996 года рождения насильственные действия сексуального характера

Известно, что подозреваемому 26 лет и он был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Полицейские полагают, что в ночь на 20 октября на набережной Фонтанки насильник затащил в старенькую машину девушку 1990 года рождения, а затем изнасиловал ее.

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Фото:Pixabay