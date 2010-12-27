Петербуржец задушил собутыльника во время ссоры

Правоохранители задержали мужчину до выяснения всех обстоятельств.

Правоохранительные органы Петербурга устанавливают обстоятельства смерти 48-летнего мужчины в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, инцидент произошел в субботу, 3 августа. В квартире дома по Садовой улице был найден труп со следами гематом в области шеи. По подозрению в убийстве был задержан хозяин квартиры. По предварительной версии, он ногой задушил погибшего после пьяной ссоры.

В настоящее время выясняются все причины и подробности произошедшего. Труп направили в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV