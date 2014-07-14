Петербуржец выстрелил в голову приятелю в ссоре

Мужчина убил знакомого выстрелом из пистолета во время конфликта в квартире на улице Зины Портновой. Подозреваемому предъявили обвинение, следствие просит о его аресте.

Житель Петербурга стал подозреваемым в убийстве своего знакомого в Кировском районе. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ГСУ СК.

По предварительной информации, 27 февраля мужчина, находясь в квартире на улице Зины Портновой, поссорился с приятелем и выстрелил ему в голову из пистолета. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемому предъявили обвинение, и следствие планирует ходатайствовать об его аресте.

Ранее стало известно, что Выборгский районный суд дал условный срок 17-летнему подростку, который выстрелил в лицо 16-летней девушке из аэрозольного пистолета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Инцидент произошел в апреле 2025 года. Во время поездки в трамвае юноша достал пусковое устройство и без причины выстрелил в лицо своей одногруппнице.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz на Софийской.

Фото: Piter.TV