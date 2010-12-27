Петербуржец вернул жену после того, как постоял с плакатом у Казанского собора

На просьбу молодого человека написать его жене откликнулись сотни петербуржцев.

Одиночная акция у Казанского собора помогла молодому человеку вернуть жену. Петербуржец вышел с транспарантом в центр города и попросил жителей написать женщине о том, что любит ее и ждет ее возвращения, сообщили в СМИ.

После ссоры из-за ревности девушка уехала в Пензу. Сотни сообщений неравнодушных помогли вернуть супругу, она приехала обратно в город на Неве. Расставание пары длилось несколько недель, теперь они снова вместе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая за долг в 32 тысячи рублей.

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