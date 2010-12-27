Петербуржец в своей квартире сумел задержать грабителей до приезда полиции

Они пытались похитить из квартиры телевизор и оружие.

Вечером в пятницу, 8 ноября, в полицию Кировского района Петербурга позвонил молодой человек, и сообщил, что в своей квартире на проспекте Ветеранов, 17, он поймал двух злоумышленников и сейчас ожидает приезда правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После поступившего сообщения полиция выдвинулась на место происшествия и, по прибытии, задержала двух неработающих граждан 1967 и 1981 года рождения. Они планировали ограбить квартиру и унести телевизор, одежду и пневматический пистолет-пулемет. Их планы нарушил 20-летний хозяин помещения. Он смог задержать домушников и вызвать полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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