Бизнес не пошел: в Петербурге задержали нарушителя за перепродажу билетов на хоккейные матчи

В Петербурге задержали мужчину, который продавал билеты на хоккейные матчи.

В Петербурге в отдел полиции поступило сообщение о том, на проспекте Пятилеток производится продажа билетов на хоккей с рук.

Сотрудники правоохранительных органов изучили сообщение об уличной продаже у Ледового дворца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате полицейские задержали "бизнесмена", а позже доставили в отдел полиции и составили административный протокол по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".