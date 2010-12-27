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Бизнес не пошел: в Петербурге задержали нарушителя за перепродажу билетов на хоккейные матчи
Сегодня, 11:11
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Shdaria
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Бизнес не пошел: в Петербурге задержали нарушителя за перепродажу билетов на хоккейные матчи

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В Петербурге задержали мужчину, который продавал билеты на хоккейные матчи.

В Петербурге в отдел полиции поступило сообщение о том, на проспекте Пятилеток производится продажа билетов на хоккей с рук.

Сотрудники правоохранительных органов изучили сообщение об уличной продаже у Ледового дворца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате полицейские задержали "бизнесмена", а позже доставили в отдел полиции и составили административный протокол по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". 

Теги: билеты на хоккей с рук , ледовый дворец , новости петербург , новости спб , происшествия спб , пятилеток , хоккей
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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