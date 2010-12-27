Педофил-рецидивист три года насиловал мальчиков в Шушарах и Больших Колпанах

Подозреваемого мужчину задержали в апреле 2019 года.

Полиция подозревает 47-летнего жителя Фрунзенского района в сексуальном насилии над детьми и подростками. Мужчину задержали в апреле 2019 года по подозрению в изнасиловании 9-летнего, 10-летнего и 12-летнего мальчиков в поселке Шушары. Еще над четырьмя мальчиками в возрасте 9, 11, 12 и 14 лет он предположительно надругался в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным следствия, в Шушарах мужчина занимался педофилией с 2016 по апрель 2019 года. А в Больших Колпанах – с декабря 2018 по февраль 2019 года. Более того, с 2006 по 2008 годы насильника дважды судили за разврат по отношению к несовершеннолетним. Подозреваемого освободили из тюрьмы в 2012 и поставили на административный надзор. По всей видимости, это не помогло.

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