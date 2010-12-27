Пенсионер отдал 150 тысяч рублей поддельным полицейским

Пожилой мужчина хотел помочь внуку, которого якобы задержали за пьянство.

В понедельник, 5 августа около 19:25 у 80-летнего жителя Невского района обманом отобрали 150 тыс. рублей. В квартиру пенсионера на ул. Латышских стрелков якобы позвонил его внук Роман, которого за пьянство задержали сотрудники ГИБДД и предложили решить вопрос за внушительную сумму денег. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Дедушка согласился помочь и уже через 15 минут отдавал сбережения брюнету в светлой кофте. Молодой человек 25-30 лет представился стажером полиции, забрал требуемую сумму и скрылся. Около 20:00 пожилой мужчина позвонил настоящему внуку, чтобы узнать, как у него дела. Тогда все встало на свои места.

Полиция начала поиски мошенников.

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Фото: Pixabay