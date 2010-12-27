По факту смертельного ДТП на Пискаревском проспекте возбудили уголовное дело

Подозреваемому 35-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

После ДТП на Пискаревском проспекте, из-за которого погибла 67-летняя пенсионерка, правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла 5 августа по адресу Пискаревский проспект, 21. Женщина переходила проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, когда ее сбил водитель. От полученных травм пенсионерка скончалась. За рулем "Мерседеса" был 35-летний гражданин сопредельной республики.

По факту ДТП завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала подозреваемого в краже денег и украшений на 18 млн рублей.

Фото: vk.com/spb_today